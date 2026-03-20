Γιώργος Τσαγκαράκης: Το «ιερό» κειμήλιο των 12.000€ που παρουσίαζε στην εκπομπή του πριν τη σύλληψη

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι λεπτομέρειες για τα σπάνια αντικείμενα που διακινούσε ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος συνελήφθημετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην γκαλερί του, όπου εντοπίστηκαν εικόνες, πίνακες, μετρητά και εκκλησιαστικά κειμήλια.

Μεταξύ των ευρημάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο ο ίδιος παρουσίαζε με περισσή υπερηφάνεια στην τηλεοπτική του εκπομπή, χαρακτηρίζοντάς το ως «μουσιακό αριστούργημα».

Ένα κειμήλιο 280 ετών από τη Βενετία

Πρόκειται για ένα ελληνικό λειτουργικό Ευαγγέλιο (Ευαγγελιστήριο), το οποίο εκδόθηκε το 1745 στη Βενετία. Η Βενετία αποτελούσε εκείνη την εποχή το κέντρο της εκτύπωσης για όλη την Ορθοδοξία.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο φέρει πολυτελή μεταλλική επένδυση από κράμα χαλκού, η οποία είναι επιχρυσωμένη σε καίρια σημεία, όπως στο σώμα του Χριστού.

Σύμφωνα με την περιγραφή του γκαλερίστα: Η μπροστινή όψη είναι επενδυμένη με πράσινο βελούδο και φέρει ανάγλυφη σφυρήλατη παράσταση της Σταύρωσης. Στο οπισθόφυλλο απεικονίζεται η Ανάσταση του Κυρίου με τις Μυροφόρες, περιτριγυρισμένη από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Αποτελείται από 256 σελίδες με κόκκινα και μαύρα τυπογραφικά στοιχεία υψηλής αισθητικής, ενώ περιλαμβάνει και ειδικό παράρτημα 48 σελίδων με ψαλμωδίες του Πάσχα.

Η «ανεκτίμητη» αξία και η δημοπρασία

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τόνιζε τη σπανιότητα του αντικειμένου, αναφέροντας πως η επίσημη εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 8.000 και 12.000 ευρώ. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωνε πως το κειμήλιο είναι στην πραγματικότητα «ανεκτίμητο», καθώς δεν υπήρχαν προηγούμενα στοιχεία δημοπρασιών για να διασταυρωθεί η τιμή του.

Μάλιστα, είχε προτρέψει τους ενδιαφερόμενους συλλέκτες, ιερείς και ιδιώτες να επικοινωνήσουν μαζί του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφευχθεί η τυπική διαδικασία της δημοπρασίας για την άμεση πώλησή του.

Όπως αποκάλυψε, για το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο είχε εκπονηθεί ειδική πολυσέλιδη μελέτη σε συνεργασία με ειδικούς, προκειμένου να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά του. Η σύλληψη του γκαλερίστα και η κατάσχεση των αντικειμένων ανοίγουν πλέον έναν νέο κύκλο ερευνών για την προέλευση αυτών των θησαυρών και τη νομιμότητα της κατοχής και πώλησής τους.