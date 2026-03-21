Στον εισαγγελέα ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά την έφοδο στην γκαλερί του - Τι ερευνά το ελληνικό FBI

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης ο οποίος συνελήφθη όπου θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή μετά τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρησή του όπου οι Αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 300 πίνακες αλλά και 200.000 ευρώ σε μετρητά που είχε στην κατοχή του.

Μέσα στη γκαλερί που διατηρούσε, η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε εκτός των έργων Τέχνης και εικόνες, μετρητά και εκκλησιαστικά κειμήλια. Ωστόσο, το πιο σημαντικό εύρημα το οποίο εντοπίστηκε και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο ο ίδιος παρουσίαζε με περισσή υπερηφάνεια στην τηλεοπτική του εκπομπή, χαρακτηρίζοντάς το ως «μουσιακό αριστούργημα».

Η έφοδος της ΕΛΑΣ σε αποθήκες του γνωστού γκαλερίστα σε Γλυφάδα, Ελληνικό. Αφορμή για την κινητοποίηση των αρχών στάθηκε βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος ο γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης στο οποίο εμφανιζόταν να παρουσιάζει και να επιχειρεί να δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο.

Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικοί εμπειρογνώμονες συνεχίζουν την εκτενή εξέταση του συνόλου των ευρημάτων που συλλέχθηκαν από χώρους του επιχειρηματία στα νότια προάστια, προκειμένου να καταγραφεί αναλυτικά κάθε έργο και να προσδιοριστεί εάν φέρει στοιχεία πλαστότητας ή παραποίησης. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων αναμένεται να ενταχθούν στην ποινική δικογραφία, η οποία θα καθορίσει τις ενδεχόμενες κατηγορίες που θα αποδοθούν στον ίδιο και ενδεχομένως σε άλλους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, στις κατασχέσεις που έγιναν από την ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται ποσά μετρητών που αγγίζουν περίπου τις 200.000 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στους χώρους της γκαλερί και υποβάλλονται σε ενδελεχή οικονομικό έλεγχο. Οι αρχές εξετάζουν τη νομιμότητα της προέλευσης του χρηματικού αυτού ποσού, ενώ αναζητούν αποδείξεις για ενδεχόμενες οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με πωλήσεις έργων τέχνης ή κειμηλίων.

Τι λέει η Γκαλερί Τσαγκαράκης

Από την πλευρά της, η Γκαλερί Τσαγκαράκης, διευκρινίζει ότι οι πίνακες ζωγραφικής που εντοπίστηκαν στις αποθήκες της αποτελούν προσωπική περιουσία και συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και δεν εμπορεύεται τα έργα αυτά. Σημειώνεται πως -σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες - στους χώρους της εταιρείας έχουν βρεθεί και παραληφθεί από την ΕΛΑΣ περισσότερα από 400 έργα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την πλευρά της εταιρείας αργά το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), τα έργα προέρχονται από κληροδότημα των θανόντων γονέων του κ. Τσαγκαράκη και η κατοχή τους χρονολογείται πάνω από 40 χρόνια. «Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη», αναφέρει η εταιρεία.

Το Ευαγγέλιο και οι αρμόδιες αρχές

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, η γκαλερί ενημερώνει ότι «ήδη έπραξε τα δέοντα» παραδίδοντάς το στις αρμόδιες αρχές, ώστε να αξιολογηθεί η γνησιότητά του, η χρονολογία του και η δυνατότητα απόκτησής του από το ελληνικό δημόσιο. Όπως σημειώνει η εταιρεία, δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη σε θρησκευτικά και παρόμοια αντικείμενα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».