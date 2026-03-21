Λόλα Νταϊφά για σύλληψη Γιώργου Τσαγκαράκη: Είδα τα κοσμήματά μου να πωλούνται στην εκπομπή του

Τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη σχολίασε το πρωί του Σαββάτου η Λόλα Νταϊφά προχωρώντας σε μια αποκάλυψη η οποία σχετιζόταν με τον γνωστό συλλέκτη και γκαλερίστα.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, η κα Νταϊφα θυμήθηκε την κλοπή που είχε γίνει στο σπίτι της πριν από μερικά χρόνια κατά την οποία οι δράστες της άρπαξαν πολύτιμα κοσμήματα, μεγάλης αξίας. Όμως λίγο καιρό μετά το περιστατικό, η ίδια είδε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια να πωλείται στην εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη.

«Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Πήγε η αστυνομία και βρήκε τον χρυσοχόο, και τους είπε ότι εγώ του είχα δώσει το σχέδιο να τα φτιάξει. Τώρα έχουν φύγει από αυτόν που τα πουλούσε κάθε μέρα στην τηλεόραση και τα έχει η αστυνομία, και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και μια άλλη μέρα, είδα ότι ξαναέβγαλε τα ίδια σκουλαρίκια. Δεν τα είχε αυτός, τα είχε βγάλει σε βίντεο.

Πήρα τηλέφωνο και έκανα μια προσφορά 1000 ευρώ, και μου έκανε διάφορες αντιπροτάσεις. Με ρώτησε αν θέλω να τα φέρουν σπίτι μου ή θέλω να περάσω από το κατάστημα στο Κολωνάκι να τα παραλάβω. Τους είπα ότι θα πάω στο Κολωνάκι. Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο να μην πάω, και μου είπαν να μην πάω γιατί τα έχει πάρει η αστυνομία και τους απάντησα, “Α, είναι τα κλεμμένα μου”. Μου έκλεισαν το τηλέφωνο» ανέφερε στη συνέντευξή της η Λόλα Νταϊφά.

Ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή επισήμανε, «Ο πλειστηριασμός γινόταν στην εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη…Tην πρώτη φορά που τα είδα, πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα το γεγονός. Πήγαν από την αστυνομία στο κατάστημα και αυτός τους είπε ότι τα είχε φτιάξει για μένα. Μετά αυτό έπρεπε να πάρει τον δικαστικό δρόμο. Μετά από έξι μήνες, τα έβγαλαν πάλι σε βίντεο όμως…».