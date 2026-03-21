Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον Γιώργο Τσαγκαράκη - Αρνείται τα πάντα, απολογείται την Τρίτη

Βαριά ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για τέσσερα κακουργήματα, ασκήθηκε σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη χθες Παρασκευή (20/3).

Η δίωξη περιλαμβάνει το αδίκημα της υπεξαίρεσης μνημείων κατ' επάγγελμα, της απάτης σε βαθμό κακουργήματος κατ' εξακολούθηση, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατ' εξακολούθηση, όπως επίσης της διακεκριμένης διακίνησης έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης. Δίωξη ασκήθηκε και για το πλημμέλημα της παράβασης υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

Μάλιστα, ο Γιώργος Τσαγκαράκης θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των Αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.

«Σε πρώτη φάση αρνείται την δικογραφία»

Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνος Γώγος μιλώντας στο Mega είπε:

«Είναι πολύ νωρίς, εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα και λάβαμε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Σε πρώτη φάση αρνείται την δικογραφία. Είναι δεδομένο ότι θα έχει να απολογηθεί για τα πάντα και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι θετική για αυτόν. Δεν είναι χαρούμενη διαδικασία αλλά είναι έτοιμος, ξέρει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο ποινικό αδίκημα»

Παράλληλα, σημείωσε ότι σύντομα θα γίνουν πραγματογνωμοσύνες για το τι είναι πλαστό και τι όχι.

Τον έκρυψαν για να μην φανεί στις κάμερες

Ο γνωστός γκαλερίστας πέρασε λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (21/3) το κατώφλι του εισαγγελέα ενώ λίγο πριν τις 16:00 μεταφέρθηκε στο γραφείο του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Μάλιστα άξιο αναφοράς είναι πως ο γνωστός γκαλερίστας φυγαδεύτηκε με αυτοκίνητο μέσα στον χώρο της Ευελπίδων για να μεταφερθεί από τον εισαγγελέα στον ανακριτή έτσι ώστε να μην τον καταγράψουν οι κάμερες των δημοσιογράφων.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Οι έρευνες ξεκίνησαν όταν έφτασαν πληροφορίες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) από άτομα που έβλεπαν τα έργα του στις εκθέσεις και τις δημοπρασίες που ισχυρίζονταν πως μάλλον είναι πλαστά.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση της ΕΛΑΣ ξεκίνησε με αφορμή ένα βίντεο της επιχείρησης που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο διακρινόταν το σπάνιο Ευαγγέλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι ειδικοί της ΕΛΑΣ έχουν αποφανθεί πως σχεδόν όλα τα έργα τέχνης που βρέθηκαν στην επιχείρηση (περισσότερα από 300) είναι πλαστά, ενώ μόνο επτά έργα εντοπίστηκαν που θεωρούνται γνήσια.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Τι λέει η Γκαλερί Τσαγκαράκης

Από την πλευρά της, η Γκαλερί Τσαγκαράκης διευκρινίζει ότι οι πίνακες ζωγραφικής που εντοπίστηκαν στις αποθήκες της αποτελούν προσωπική περιουσία και συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και δεν εμπορεύεται τα έργα αυτά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την πλευρά της εταιρείας αργά το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), τα έργα προέρχονται από κληροδότημα των θανόντων γονέων του κ. Τσαγκαράκη και η κατοχή τους χρονολογείται πάνω από 40 χρόνια. «Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη», αναφέρει η εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».