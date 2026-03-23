Υπόθεση Τσαγκαράκη: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» λέει ο Γιώργος Τσούκαλης

Διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, με νέα στοιχεία να φωτίζουν το πώς ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα και ποιος ήταν εκείνος που ενεργοποίησε τις Αρχές.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης παρενέβη δημόσια, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος ήταν αυτός που τηλεφώνησε στην αστυνομία, μετά από πληροφορία που έλαβε για επίμαχο βίντεο.

«Με ενημέρωσε δημοσιογράφος και μου ζήτησε να απευθυνθώ στις Αρχές. Εγώ τηλεφώνησα στην αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την απαρχή της υπόθεσης.

Το βίντεο που προκάλεσε την κινητοποίηση

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ήρθε στο φως βίντεο στο οποίο ο γκαλερίστας φέρεται να παρουσιάζει προς πώληση παλαιό θρησκευτικό κειμήλιο, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το υλικό αυτό αποτέλεσε τη βάση για την παρέμβαση των Αρχών και την έναρξη των ερευνών, που οδήγησαν σε εφόδους και κατασχέσεις.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις σε χώρους που συνδέονται με τον γκαλερίστα, εντοπίστηκαν μεγάλος αριθμός έργων τέχνης, χρηματικά ποσά, αντικείμενα που εξετάζονται ως προς τη γνησιότητα και τη νομιμότητα κατοχής τους

Οι Αρχές εστιάζουν ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο ύπαρξης πλαστών έργων, αλλά και σε πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη έχουν απαγγελθεί σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

διακεκριμένη απάτη

πλαστογραφία και διάθεση πλαστών έργων

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων

«Δεν δικάζω, έκανα το καθήκον μου»

Ο Γιώργος Τσούκαλης, απαντώντας σε όσα έχουν ειπωθεί γύρω από τον ρόλο του, επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις από την ουσία της υπόθεσης: «Δεν είμαι από αυτούς που δικάζουν ανθρώπους. Έκανα το καθήκον μου», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει την υπόθεση.

Σε εξέλιξη η διαδικασία

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το σύνολο των κατασχεθέντων αντικειμένων και να χαρτογραφούν την υπόθεση σε βάθος.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο παρασκήνιο της αποκάλυψης, καθώς η παρέμβαση Τσούκαλη προσθέτει μια ακόμη διάσταση στο ερώτημα: πώς ξεκίνησε τελικά η έρευνα.