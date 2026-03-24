Μιχάλης Δημητρακόπουλος για Τσαγκαράκη: «Είναι αθώος, δεν θα διαφήμιζε πλαστά έργα τέχνης»

Ενώπιον της ανακρίτριας, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, οδηγήθηκε σήμερα Τρίτη (24/3) ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, προκειμένου να απολογηθεί σχετικά με τις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, υπογράμμισε την αθωότητα του εντολέα του, χαρακτηρίζοντας τη δίωξη στερούμενη «εγκληματολογικής λογικής».

​Το επιχείρημα της «επαγγελματικής αυτοκτονίας»

Ο κ. Δημητρακόπουλος εστίασε στο γεγονός ότι τα επίμαχα έργα προβάλλονταν μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, κάτι που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καθιστά παράλογο το ενδεχόμενο δόλου. ​«Κανένας που δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει μέσω τηλεοράσεως αντικείμενα που γνωρίζει ότι είναι πλαστά. Αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία, καθώς τα βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι», τόνισε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις και βεβαιώσεις γνησιότητας από τους προμηθευτές των έργων. ​

Η προσπάθεια επικοινωνίας για το Ευαγγέλιο

Σχετικά με το περίφημο Ευαγγέλιο του 1700, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο γκαλερίστας, μόλις πληροφορήθηκε πιθανές αμφιβολίες, επιδίωξε ο ίδιος τον επίσημο έλεγχο. Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, στις 19 του μηνός ο κ. Τσαγκαράκης επικοινώνησε με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για να κλείσει ραντεβού και να επιδείξει το κειμήλιο, όμως «τον πρόλαβε η αστυνομία». Για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού αυτού, θα ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. ​

«Διάγνωση μέσω τηλεόρασης»​

Τέλος, ο δικηγόρος άσκησε δριμεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο στοιχειοθετήθηκε η πλαστότητα ορισμένων πινάκων. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η σχετική κατάθεση βασίστηκε σε υπάλληλο της Εθνικής Πινακοθήκης που «διέγνωσε» την πλαστότητα παρακολουθώντας τηλεοπτική εκπομπή, γεγονός που χαρακτήρισε πρωτοφανές για τα δικαστικά χρονικά. ​«Κάντε υπομονή, μην βιάζεστε», κατέληξε ο κ. Δημητρακόπουλος, δηλώνοντας βέβαιος πως η ανακριτική διαδικασία θα αποδείξει την έλλειψη δόλου.