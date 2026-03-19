Συνελήφθησαν δύο άνδρες για απόπειρα ανθρωποκτονίας 57χρονου τον Νοέμβριο του 2025 στα Πατήσια

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άνδρες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 57χρονου αλλοδαπού, που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2025 στα Πατήσια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό εκτυλίχθηκε βραδινές ώρες της 10ης Νοεμβρίου, όταν οι δράστες προσέγγισαν το θύμα τη στιγμή που έβγαινε από το γραφείο του. Αρχικά τον γρονθοκόπησαν και του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια τον πυροβόλησαν επτά φορές, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο αλλοδαποί, ηλικίας 50 και 38 ετών. Οι άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση το πρωί της 16ης Μαρτίου 2026, στην περιοχή των Πατησίων.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και κατάστημα που συνδέονται με τον 50χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, καθώς και υλικά συσκευασίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.