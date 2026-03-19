Η στιγμή της καταδίωξης του πασίγνωστου τράπερ στα Πατήσια - Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ -καρέ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας η καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στα Πατήσια, το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, ο 27χρονος τράπερ επέβαινε στη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας 26χρονος.

Οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τους αναβάτες μίας μοτοσικλέτας που κινούνταν επί της οδού Καυταντζόγλου και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν.

Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στα Πατήσια το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Αυτοί όμως έκαναν ότι δεν αντιλήφθηκαν πως το σήμα είναι γι’ αυτούς και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ να τους καταδιώξουν και να τους ακινητοποιήσουν στην οδό Δημητρίου Ράλλη στα Πατήσια.

Τελικά, οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν ένας 26χρονος και συνεπιβάτης ο 27χρονος πασίγνωστος τράπερ που μάλιστα έχει και βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας απέρριψαν ένα μαύρο αντικείμενο στο δρόμο για να μην βρεθεί πάνω τους. Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, το οποίο προσπάθησαν να ξεφορτωθούν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και για απείθεια.

Ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας. Πηγή: Social media

«Είχα το μαχαίρι για να σκίζω κούτες»

Ο 27χρονος τράπερ κρίθηκε αθώος σήμερα Πέμπτη (19/3) για το αδίκημα της οπλοφορίας από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Αντίθετα ένοχος για οπλοφορία κρίθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή 1 έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ με αναστολή. Ο εν λόγω κατηγορούμενος ομολόγησε πως αυτός είχε μαζί του το μαχαίρι.

«Ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου και τη βοηθούσα, να ετοιμάσει τις κούτες για τη μετακόμιση. Σαν χαζός είχα ξεχάσει πάνω μου το μαχαίρι την ώρα που κατεβήκαμε να πάρω τσιγάρα. Είδα τους αστυνομικούς, φοβήθηκα και το πέταξα», ανέφερε ο οδηγός στην απολογία του.

«Πήγα να βοηθήσω στη μετακόμιση, πήγαμε για τσιγάρα, κατά λάθος ο φίλος μου ξεχάστηκε και είχε πάνω του το μαχαίρι που είχε μαζί του για να σκίζει τις κούτες», ανέφερε ο γνωστός τράπερ στην απολογία του.