Συνελήφθη πασίγνωστος τράπερ μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Πέταξαν στο δρόμο μαχαίρι

Χειροπέδες σε 27χρονο πασίγνωστο τράπερ πέρασαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (18/3) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τους αναβάτες μίας μοτοσυκλέτας που κινούνταν επί της οδού Καυταντζόγλου και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν.

Αυτοί όμως έκαναν ότι δεν αντιλήφθηκαν πως το σήμα είναι γι’ αυτούς και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ να τους καταδιώξουν και να τους ακινητοποιήσουν στην οδό Δημητρίου Ράλλη στα Πατήσια.

Τελικά, οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν ένας 26χρονος και συνεπιβάτης ο 27χρονος πασίγνωστος τράπερ που μάλιστα έχει και βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας απέρριψαν ένα μαύρο αντικείμενο στο δρόμο για να μην βρεθεί πάνω τους. Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, το οποίο προσπάθησαν να ξεφορτωθούν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και για απείθεια.