Κηφισιά: Γνωστός τράπερ και ο μάνατζέρ του συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη γνωστού τράπερ προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου για κατοχή ναρκωτικών στην περιοχή της Κηφισιάς.

Ειδικότερα, γύρω στις 22:40 το βράδυ, ομάδα ΔΙ.ΑΣ. εντόπισε και ακινητοποίησε όχημα που κρίθηκε ύποπτο κατά την περιπολία της.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άνδρες, ο γνωστός τράπερ με τον μάνατζέρ του, ηλικίας 20 και 22 ετών αντίστοιχα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αρμόδιο τμήμα.