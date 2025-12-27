Συνελήφθη στη Γλυφάδα ο γνωστός τράπερ Ιβάν Γκρέκο - Είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι

Στη σύλληψη του τράπερ Ιβάν Γκρέκο και δύο ακόμη προσώπων προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) οι Αρχές στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γύρω στις 17:30 το απόγευμα στη λεωφόρο Κύπρου, όταν η Αστυνομία κατά τον έλεγχο οχήματος που απασχολούσε για υπόθεση υπεξαίρεσης (σ.σ.: είχε δηλωθεί ως κλεμμένο), συνέλαβε έναν 28χρονο για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς έφερε μικροποσότητα κάνναβης.

Παράλληλα, συνελήφθη ο γνωστός τράπερ και ένα ακόμη άτομο, που επέβαιναν στο όχημα για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος.

Να σημειωθεί ότι ο Ιβάν Γκρέκο είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.