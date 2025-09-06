Η «φιλανθρωπία» έγινε supercar και ρολόγια: Έλληνας trapper στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Στη «φάκα» της ματαιοδοξίας και της ΑΑΔΕ πιάστηκε γνωστός Έλληνας τράπερ , ο οποίος φαίνεται πως μπέρδεψε τη… φιλανθρωπία με τη χλιδή.



Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ που σαρώνει το διαδίκτυο και παρακολουθεί τις κινήσεις καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, εντόπισε την αγορά ρολογιού πολυτελείας αξίας 116.000 ευρώ. Ένα «λαμπερό» λάθος που σήμανε συναγερμό στους ελεγκτές.

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία

Η συνέχεια αποκάλυψε το κόλπο: ο trapper είχε στήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του κατέθετε πάνω από 1 εκατ. ευρώ από δικαιώματα. Και αντί για φιλανθρωπικό έργο, η εταιρεία φρόντιζε να του αγοράζει supercars, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα. Με λίγα λόγια, όλα τα «φιλανθρωπικά» έφταναν… απευθείας στην γκαρνταρόμπα και το γκαράζ του καλλιτέχνη.



Αποτέλεσμα; Μηδενική φορολογία για τον trapper, μέχρι που ο έλεγχος έφερε στο φως την πραγματικότητα. Ήδη του έχουν καταλογιστεί πάνω από 500.000 ευρώ, ενώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο τόσο η «μη κερδοσκοπική» όσο και η δισκογραφική, για να διαπιστωθεί αν παίζουν και άλλες παρόμοιες ιστορίες.