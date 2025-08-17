Η απάντηση του Rack για τον 15χρονο που έπινε αλκοόλ - Τα συγχαρητήρια του Άδωνι στον τράπερ

Ο Rack κατάφερε να γίνει για ακόμη μία φορά viral. Δεν ήταν το «Griselda» ή το «BCC» που έκανε το βίντεό του να κατακλύσει το διαδίκτυο, αλλά η ανθρώπινη αντίδρασή του όταν εντόπισε έναν 15χρονο να καταναλώνει αλκοόλ στη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής του.

Ο γνωστός τράπερ διέκοψε το τραγούδι του και μίλησε σε έντονο ύφος στον ανήλικο. Ο ίδιος, με διαδοχικά stories στο Instagram θέλησε να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την αντίδραση (που κάποιοι χαρακτήρισαν υπερβολική).

«Έχουμε θέμα με τα ανήλικα, η αστυνομία ενοχλεί τα μαγαζιά και καλά κάνει. Τα παιδάκια πίνουν και πάνε στο σχολείο και είχαμε και άσχημα περιστατικά πρόσφατα, όποιος θυμάται», σχολίασε αρχικά.

Και συνέχισε: «Εγώ είδα ένα παιδάκι να πίνει επιδεικτικά. Το ρώτησα πόσο χρονών είσαι και μου απάντησε “15”… Μάγκας, τρελάθηκα».

«Δεν είναι ένα συμβάν, γι’ αυτό τρελάθηκα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος όταν ήμουν στην ηλικία του να τα πει και σε μένα. Είναι καθημερινά αυτά που βλέπω να συμβαίνουν. Βλέπω καθημερινά πράγματα που απορώ και στεναχωριέμαι» συνέχισε ο ίδιος.



Όσο για εκείνους που σχολίασαν αρνητικά την αντίδρασή του, ο Rack είπε: «Δεν μπορώ να μην μιλάω, ίσως φταίω εγώ, εγώ αυτό που νιώθω κάνω. Η γνώμη σας δεν με ενδιαφέρει, αυτό που βλέπω λάθος, το λέω. Σαν άτομα με επιρροή έχουμε και άλλο έργο, οι γονείς μάς εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Θέλω φωτισμένα και γερά παιδιά».

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο»

Ο Rack είναι από τους λίγους που κάνουν τη διαφορά την τραπ σκηνή της χώρας. Σε αντίθεση με την πλειονότητα που μιλούν στα τραγούδια τους για βία, ναρκωτικά, αλκοόλ και όπλα, ο Rack συχνά προτρέπει τους νέους να αποφεύγουν τις καταχρήσεις και τις παράνομες πράξεις.



Κι αυτό έπραξε όταν αντιλήφθηκε ότι ένας ανήλικος κατανάλωνε αλκοόλ. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και πολύ γρήγορα έγινε viral, την ώρα που βρίσκεται στη σκηνή και τραγουδά, ο Rack διακόπτει προκειμένου να απευθυνθεί σε έναν ανήλικο θαυμαστή του.



«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», του λέει σε έντονο ύφος και τα σχόλια στην ανάρτηση παίρνουν «φωτιά».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Rack συνηθίζει να κάνει «διδακτικές» αναφορές, προτρέποντας τη νεολαία να αποφεύγει τα ναρκωτικά.

Τα «συγχαρητήρια» του Άδωνι

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ, έσπευσε να συγχαρεί τον τράπερ Rack για την αντίδρασή του.

«Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές.



Για να μη νομίζετε ότι αυτό που σας λέω είναι υπερβολή ή κάποιου είδους καταπίεση δείτε μία άλλη χθεσινή είδηση.



Έχουμε με πρόσφατο νόμο μας απαγορεύσει με αυστηρές κυρώσεις, την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Ας βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Και πάλι μπράβο για την συμπεριφορά αυτού του τραγουδιστού ήταν η σωστή».