«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο» - Ο τράπερ Rack «την είπε» σε ανήλικο σε συναυλία του

Είναι από τους λίγους που κάνουν τη διαφορά την τραπ σκηνή της χώρας. Σε αντίθεση με την πλειονότητα που μιλούν στα τραγούδια τους για βία, ναρκωτικά, αλκοόλ και όπλα, ο Rack συχνά προτρέπει τους νέους να αποφεύγουν τις καταχρήσεις και τις παράνομες πράξεις.

Κι αυτό έπραξε και σε πρόσφατη συναυλία του, όταν αντιλήφθηκε ότι ένας ανήλικος κατανάλωνε αλκοόλ. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και πολύ γρήγορα έγινε viral, την ώρα που βρίσκεται στη σκηνή και τραγουδά, ο Rack διακόπτει προκειμένου να απευθυνθεί σε έναν ανήλικο θαυμαστή του.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», του λέει σε έντονο ύφος και τα σχόλια στην ανάρτηση παίρνουν «φωτιά».

Αρκετοί είναι εκείνοι που του δίνουν τα εύσημα για την κίνησή του να επιπλήξει τον ανήλικο, ο οποίος κάνει κάτι που καταστρέφει την υγεία του. Υπάρχουν ωστόσο κι εκείνοι που κατακρίνουν τον γνωστό τράπερ για το έντονο ύφος του.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Rack συνηθίζει να κάνει «διδακτικές» αναφορές, προτρέποντας τη νεολαία να αποφεύγει τα ναρκωτικά.

«Να σέβεστε τους γονείς σας, να σέβεστε τον εαυτό σας, να πιστεύετε στον Θεό και μακριά από ναρκωτικές ουσίες», είχε πει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής του στα Mad Video Music Awards, όπου είχε βραβευθεί ως ο κορυφαίος καλλιτέχνης Urban.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο 3.30: