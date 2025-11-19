«Ιησούς Χριστός νικά» - Το απίθανο αίτημα του ράπερ Rack από τους θαυμαστές του σε συναυλία

Ο ράπερ Rack έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν είναι ένας ράπερ σαν όλους τους άλλους. Και το έπραξε ακόμη μία φορά σε πρόσφατη συναυλία του, όταν ζήτησε από τους θαυμαστές του να φωνάξουν για τον Χριστό.



Ο ιδιαίτερα δημοφιλής στη νεολαία ράπερ εμφανίζεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να διακόπτει τη συναυλία του και να καλεί τους θαυμαστές του να φωνάξουν «Ιησούς Χριστός νικά».



Ο Rack απευθύνθηκε αρχικά στους άντρες, καλώντας τους να φωνάξουν «Ιησούς Χριστός νικά», ενώ στη συνέχεια ζητά το ίδιο από τις γυναίκες που βρίσκονται στο κοινό.



«Θέλω να πουν οι άντρες χαμηλά "Ιησούς Χριστός νικά"», ακούγεται να λέει αρχικά ο Rack. Επειδή όμως δεν ακούστηκε καλά, ζητά ξανά: «Πάλι, δεν ήταν καθαρό. Παιδιά, μην κάνετε φασαρία, είναι σημαντικό». Στη συνέχεια, ζητά από τις γυναίκες να φωνάξουν: «Πάλι, μόνο οι γυναίκες».



Και αφού και οι γυναίκες που βρίσκονταν στο κοινό φώναξαν δυνατά «Ιησούς Χριστός νικά», ο ράπερ ευχαρίστησε τους θαυμαστές του που πραγματοποίησαν την επιθυμία του: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Στα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση στο Instagram πάντως, είναι πάρα πολλοί εκείνοι που εκφράζονται θετικά για την κίνηση του Rack, σχολιάζοντας μάλιστα ότι και ο πατέρας του, ο ράπερ Λεκτικός, που έχει φύγει από τη ζωή, ήταν άτομο με βαθιά πίστη.

Όταν «την είπε» σε ανήλικο που έπινε αλκοόλ

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των ράπερ που μιλούν στα τραγούδια τους για βία, ναρκωτικά, αλκοόλ και όπλα, ο Rack συχνά προτρέπει τους νέους να αποφεύγουν τις καταχρήσεις και τις παράνομες πράξεις.

Κι αυτό είχε πράξει και σε καλοκαιρινή συναυλία του, όταν αντιλήφθηκε ότι ένας ανήλικος κατανάλωνε αλκοόλ. Σε βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στο TikTok και πολύ γρήγορα έγινε viral, την ώρα που βρίσκεται στη σκηνή και τραγουδά, ο Rack διακόπτει προκειμένου να απευθυνθεί σε έναν ανήλικο θαυμαστή του.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», του λέει σε έντονο ύφος, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τον συγχαίρει για τα λόγια του.