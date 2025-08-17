Σε ημικωματώδη κατάσταση 15χρονη μετά από πάρτι με αλκοόλ - Χειροπέδες σε πέντε άτομα

Σε ημικωματώδη κατάσταση, υπό την επήρεια αλκοόλ, εντοπίστηκε μια 15χρονη κοπέλα από την Αιτωλοακαρνανία σε υπαίθριο χώρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ξημερώματα της Παρασκευής 15 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια πάρτι σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, η 15χρονη εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης.

Η ανήλικη διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και τέλος στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνελήφθησαν στην Αιτωλοακαρνανία, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού, πέντε ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.



Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.