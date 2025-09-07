Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε στα δίχτυα της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή άνω του 1 εκατ. ευρώ

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ βρέθηκε ένας από τους πιο προβεβλημένους εκπροσώπους της ελληνικής τραπ σκηνής, καθώς φέρεται να απέκρυπτε εισοδήματα μέσω... φιλανθρωπικής οργάνωσης.Οι Αρχές του επέβαλαν ήδη «καμπάνα» άνω των 500.000 ευρώ.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καλλιτέχνης με εκατομμύρια streams σε Spotify και YouTube, αλλά και έντονη παρουσία στα lifestyle media –λόγω της σχέσης του με γνωστό μοντέλο– φέρεται να έχει στήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, μέσω της οποίας περνούσε όλα τα έσοδα από τα πνευματικά του δικαιώματα.

Η αγορά των 116.000 ευρώ που τον «έκαψε»

Η έρευνα πυροδοτήθηκε όταν οι αλγόριθμοι του υπερσύγχρονου συστήματος παρακολούθησης της ΑΑΔΕ εντόπισαν ανάρτηση του τράπερ με ρολόι-πολυτέλεια αξίας 116.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη αγορά δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα του εισοδήματα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ενδελεχής έλεγχος.

Όπως αποκάλυψε η έρευνα, ο τράπερ είχε δημιουργήσει ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) με «βιτρίνα» τη φιλανθρωπία. Εκεί κατέληγαν –με τη... βοήθεια της δισκογραφικής του– περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποφεύγεται η φορολόγηση.



Μέσω της συγκεκριμένης δομής, ο καλλιτέχνης κάλυπτε προσωπικά έξοδα, από πολυτελή ταξίδια μέχρι υπηρεσίες υψηλής αισθητικής, χωρίς να δηλώνονται ως εισόδημα.

Τσουχτερά πρόστιμα και νέος κύκλος ελέγχων

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα και αναδρομική φορολόγηση που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται πλέον τόσο η μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και η δισκογραφική που εμπλέκεται στις συναλλαγές.



Ο φάκελος παραμένει ανοιχτός, με τις Αρχές να εξετάζουν πιθανές συνέργειες και με άλλους καλλιτέχνες που ενδέχεται να ακολουθούν αντίστοιχα μοντέλα.