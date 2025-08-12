Καταζητείται γνωστός τράπερ για εμπόριο ναρκωτικών

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη ενός πολύ γνωστού τράπερ, με την κατηγορία της εισαγωγής ακατέργαστης κάνναβης από τις ΗΠΑ, μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό τη διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος τράπερ κατηγορείται για εμπορία ναρκωτικών και οι Αρχές τον αναζητούν για να τον συλλάβουν, ενώ ήδη έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 25χρονου συνεργού του το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025 στο Μαρούσι, όπου και κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο κατηγορούμενοι οργάνωσαν από κοινού την εισαγωγή και αποστολή ταχυδρομικού δέματος από τις ΗΠΑ με προορισμό την Ελλάδα, το οποίο περιείχε δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5.625 γραμμαρίων.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, συνελήφθη ο 25χρονος συνεργός, αφού παρέλαβε και για λογαριασμό του τράπερ, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, ένα ταχυδρομικό δέμα, που περιείχε δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5,6 κιλών.

Σε κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



Δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια τύπου πεταλούδα,

Ένα ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών τύπου νουντσάκου και

Πέντε δισκία αναβολικού σκευάσματος.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε όταν ύποπτο ταχυδρομικό δέμα με ναρκωτικά εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, προερχόμενο από τις ΗΠΑ με τελικό προορισμό την Αθήνα. Διαπιστώθηκε το περιεχόμενό του και οργανώθηκε στη συνέχεια επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» κατόπιν απόφασης του αρμοδίου Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και την έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την διενέργειά της.

Συνολικά κατασχέθηκαν: