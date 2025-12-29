Στο Αυτόφωρο ο τράπερ Ivan Greko που συνελήφθη με κλεμμένο όχημα στη Γλυφάδα

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ο γνωστός τράπερ Ivan Greko, ο οποίος είχε συλληφθεί στη Γλυφάδα καθώς επέβαινε σε όχημα το οποίο είχε δηλωθεί κλεμμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος στο όχημά του πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα στην οδό Κύπρου στην περιοχή της Γλυφάδας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι άνδρες της Αστυνομίας διαπίστωσαν ότι το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο τράπερ με την παρέα του είχε αφαιρεθεί από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και είχε δηλωθεί στις Αρχές ως κλεμμένο.

Στο όχημα βρισκόταν και δεύτερο άτομο, ένας 28χρονος φίλος του Ίβαν Γκρέκο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο ίδιος.

Σε βάρος του νεαρού τράπερ ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής και χρήσης προϊόντων εγκλήματος, ενώ η υπόθεση θα εξεταστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Να σημειωθεί ότι ο Ιβάν Γκρέκο είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής του 24χρονου γιου γνωστού επιχειρηματία.

