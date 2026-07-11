Μεγάλη φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) στην Πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης καθώς φωτιά ξέσπασε στο Περιβολάκι του Λαγκαδά.

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση κοντά σε αγροτικό κανάλι, δεν απειλούνται σπίτια, ενώ στις 15:33 ήχησε το «112» στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης, συνιστώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Μία ώρα αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα από το 112 στο οποίο γίνεται έκκληση όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να απομακρυνθούν προς Λαγκαδά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ πλέον έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε αρδευτικό κανάλι σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.

Καθ’όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.