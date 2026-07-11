Ιωάννινα: Φωτιά στον Κάμπο Παραμυθιάς - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Γαλατά

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροταδασική έκταση στον Κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, περίπου στις πέντε το απόγευμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχτεί από την πρώτη στιγμή και ο Δήμος Σουλίου, συνδράμοντας με μηχανήματα έργου και υδροφόρες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των πυροσβεστών.

Μήνυμα από το 112: «Απομακρυνθείτε προς Καριώτη»

Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς με κατοικημένη περιοχή, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη ζητηθεί η ενίσχυση των δυνάμεων με εναέρια μέσα (ελικόπτερα ή αεροπλάνα), προκειμένου να πραγματοποιηθούν στοχευμένες ρίψεις νερού για περιορισμό του μετώπου.

Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Καριώτη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.