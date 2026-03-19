Με βαρύ παρελθόν ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης

Μία ακόμα υπόθεση παραβατικής δράσης με επίκεντρο δημοφιλή τράπερ, εκτυλίχθηκε χθες στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν πασίγνωστο τράπερ το απόγευμα της Τετάρτης (18/3), μετά από καταδίωξη στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, οι δικυκλιστές της ΕΛΑΣ εντόπισαν τους αναβάτες μοτοσικλέτας που κινούνταν επί της οδού Καυταντζόγλου και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν. Ωστόσοι, αυτοί έκαναν πως δεν αντιλήφθηκαν ότι το σήμα είναι για τους ίδιους και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ ξεκίνησαν να τους καταδιώκουν και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στην οδό Δημητρίου Ράλλη στα Πατήσια.

Τελικά, οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν ένας 26χρονος και συνεπιβάτης ο 27χρονος πασίγνωστος τράπερ που μάλιστα έχει και βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν.

Ο τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια. Πηγή: Social media

Μάλιστα, στη διάρκεια της καταδίωξης, οι δύο αναβάτες πέταξαν στο δρόμο ένα μαύρο αντικείμενο, προκειμένου να μην εντοπιστεί πάνω τους. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για ένα μαχαίρι 20 εκατοστών, το οποίο προσπάθησαν να ξεφορτωθούν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και για απείθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος τράπερ έχει συλληφθεί ξανά για αδικήματα στο παρελθόν, έχοντας εκτίσει μάλιστα και ποινή φυλάκισης.

Ο 27χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές για ένα πολύ βίαιο περιστατικό με θύμα φοιτητή στη Θεσσαλονίκη.