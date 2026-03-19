«Είχα μαχαίρι για να σκίζω κούτες»: Αθώος ο τράπερ στα Πατήσια, ένοχος ο οδηγός της μοτοσικλέτας

Αθώος κρίθηκε για το αδίκημα της οπλοφορίας από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο γνωστός τράπερ, που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (18/3) στα Πατήσια, μετά από αστυνομικό έλεγχο στη μοτοσικλέτα που επέβαινε, κατά τον οποίο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.

Αντίθετα ένοχος για οπλοφορία κρίθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή 1 έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ με αναστολή. Ο εν λόγω κατηγορούμενος ομολόγησε πως αυτός είχε μαζί του το μαχαίρι.

«Ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου και τη βοηθούσα, να ετοιμάσει τις κούτες για τη μετακόμιση. Σαν χαζός είχα ξεχάσει πάνω μου το μαχαίρι την ώρα που κατεβήκαμε να πάρω τσιγάρα. Είδα τους αστυνομικούς, φοβήθηκα και το πέταξα», ανέφερε ο οδηγός στην απολογία του.

«Πήγα να βοηθήσω στη μετακόμιση, πήγαμε για τσιγάρα, κατά λάθος ο φίλος μου ξεχάστηκε και είχε πάνω του το μαχαίρι που είχε μαζί του για να σκίζει τις κούτες», ανέφερε ο γνωστός τράπερ στην απολογία του.