«Έπιασε το στήθος και τα οπίσθιά μου»: Θύμα του «δράκου» του Πειραιά αποκαλύπτει τον τρόμο που έζησε

Τον τρόμο είχε σπείρει στον Πειραιά και σε άλλες κοντινές περιοχές ο 36χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη την περασμένη Τρίτη (17/3), για μία απόπειρα βιασμού και έξι περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναικών.

Ο άνδρας φέρεται να πλησίαζε συστηματικά γυναίκες που περπατούσαν στον δρόμο προκειμένου να τους επιτεθεί σεξουαλικά, ενώ στο φως έρχονται πολλές μαρτυρίες γυναικών από τα εφιαλτικά τετ α τετ τους με τον «δράκο» του Πειραιά.

Μία εξ αυτών είναι και η Μαρία Μπάρκα, η οποία μοιράστηκε δημόσια την σοκαριστική εμπειρία της.

«Τον Νοέμβριο, όπως κάθε μέρα, 6.30 ώρα το πρωί ήμουν στο δρόμο και πήγαινα στη δουλειά μου. Άκουγα μουσική αμέριμνη και περπατούσα. Δεν αντιλήφθηκα ποτέ κάποιον να με ακολουθεί», περιγράφει, μιλώντας στον ALPHA και στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Ξαφνικά, εκεί που πήγα να περάσω απέναντι το δρόμο, νιώθω δύο χέρια να με ακουμπούν στους γοφούς και να με τραβούν προς τα κάτω. Γυρνάω και βλέπω έναν άγνωστο, παθαίνω σοκ», λέει.

«Όταν τον είδα, ο ίδιος έπιασε το στήθος μου και τα οπίσθιά μου. Το σιχαίνομαι αυτό που μου συνέβη. Εκείνη τη στιγμή αντέδρασα, έβαλα τις φωνές και ίσως αυτό απέτρεψε τα χειρότερα. Ο εν λόγω κύριος τράπηκε σε φυγή».

Μάλιστα, στην εκπομπή προβλήθηκε και βίντεο, το οποίο αποτυπώνει καρέ καρέ τον 36χρονο να ακολουθεί τη Μαρία Μπάρκα στον δρόμο.

Ο «δράκος» αναγνωρίστηκε από τα θύματά του

Λίγους μήνες μετά, η Μαρία κλήθηκε από την αστυνομία για να αναγνωρίσει τον άνδρα που της επιτέθηκε και ο 36χρονος συνελήφθη.

«Είμαι ανακουφισμένη, είμαι ελεύθερη. Αισθάνομαι ότι μπορώ να αναπνεύσω πιο όμορφα. Υπήρχε ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι μου», δηλώνει.

Ο «δράκος» αναγνωρίστηκε και από άλλες κοπέλες που είχαν πέσει θύματά του, σε μια υπόθεση η οποία αναδεικνύει την ανασφάλεια και το φόβο που βιώνουν οι γυναίκες, συχνά ακόμα και όταν περπατούν στο δρόμο.

«Οτιδήποτε σας συμβεί πρέπει να βγείτε και να το καταγγείλετε. Πρέπει να μπουν όρια», λέει η Μαρία, στέλνοντας μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που έχουν γίνει θύματα τέτοιων επιθέσεων.