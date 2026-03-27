Θεσσαλονίκη: 19χρονος κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από δύο υπαλλήλους την ώρα του μασάζ

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης σε κέντρο αισθητικής στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 19χρονος άνδρας από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίας μασάζ με δύο εργαζόμενους του κέντρου, ηλικίας 41 και 38 ετών. Ο νεαρός υποστήριξε ότι οι πράξεις τους προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.