Χειροπέδες στον «δράκο» του Πειραιά: Αιγύπτιος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και 6 παρενοχλήσεις

Τίτλοι τέλους μπήκαν στην αρρωστημένη δράση ενός 36χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από μία απόπειρα βιασμού και έξι περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναικών στον Πειραιά.

Ο 36χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας (16/3) μετά από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ο Αιγύπτιος οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης κα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων - Νέου Φαλήρου, όπου αρχικά κατηγορήθηκε για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της προανάκρισης, οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η εμπλοκή του σε μία απόπειρα βιασμού και έξι περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, με τα περιστατικά να έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή Πειραιά και Κορυδαλλού.

Καθοριστικής σημασίας ήταν οι καταθέσεις των θυμάτων, τα οποία τον αναγνώρισαν χωρίς καμία επιφύλαξη. Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, που θα αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση.