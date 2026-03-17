Χανιά: Υπάρχει βίντεο με τη 17χρονη να εκλιπαρεί να σταματήσουν τον ομαδικό βιασμό

Μουδιασμένη είναι η κοινωνία των Χανίων μετά την καταγγελία μίας 17χρονης κοπέλας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από ομάδα 5 νεαρών αγοριών, με συνολικά 10 άτομα -οι φερόμενοι δράστες και γονείς τους- να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τίθεται βίντεο που έχει τραβηχτεί τη στιγμή του φερόμενου βιασμού από έναν από τους συλληφθέντες. Συγκεκριμένα, ένας 21χρονος Έλληνας που βρισκόταν στην παρέα των 5 φερόμενων δραστών βιντεοσκόπησε τις ειδεχθείς πράξεις και, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, στο βίντεο καταγράφεται η άρνηση της 17χρονης να έρθει σε σεξουαλική επαφή με τους κατηγορούμενους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο βίντεο ο 21χρονος φαίνεται να μιλάει άσχημα και να πράττει άσεμνες χειρονομίες σε βάρος του θύματος, το οποίο εκλιπαρούσε τους δράστες να σταματήσουν.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται -μέσω των συνηγόρων τους- ότι η 17χρονη είχε συναινέσει σε ομαδική σεξουαλική συνεύρεση, με το βίντεο -όπως λένε- να λειτουργεί αποδεικτικά.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν η 17χρονη κοπέλα μαζί με μια 16χρονη φίλη της βουλγαρικής καταγωγής, βγήκαν για βόλτα από τη δομή φιλοξενίας ανηλίκων, όπου διαμένουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 16χρονη συναντήθηκε με έναν ανήλικο σε τουριστικό κατάλυμα και ύστερα από χρήση ναρκωτικών, συνευρέθηκε συναινετικά μαζί του. Εκεί κλήθηκαν από τον ανήλικο και άλλα αγόρια που κάλεσαν αργότερα και τις δύο κοπέλες σε ένα σπίτι όπου φέρεται να σημειώθηκε ο ομαδικός βιασμός με θύμα την 17χρονη. Δράστες φέρονται να είναι τρεις Έλληνες, ηλικίας 21, 27 και 17 ετών και δύο Βούλγαροι, 15 και 18 ετών.

Κατηγορείται επίσης ένας 21χρονος Έλληνας για γενετήσιες πράξεις σε βάρος του θύματος και για την παράνομη βιντεοσκόπηση του βιασμού, με το βίντεο να εντοπίζεται στο κινητό του τηλέφωνο.

Συνελήφθησαν, ακόμα, οι μητέρες των τριών ανήλικων φερόμενων δραστών. Πρόκειται για μία 47χρονη και μία 46χρονη, υπήκοοι Βουλγαρίας, καθώς και μία 59χρονη υπήκοος Αλβανίας - οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 6 φερόμενοι δράστες - Επικαλούνται «συναίνεση»

Ελεύθεροι αφέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (16/3), οι 6 φερόμενοι δράστες, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, μετά από μια μαραθώνια απολογία που διήρκησε περίπου 10 ώρες.

Στους νεαρούς επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αλλά και χρηματικές εγγυήσεις από 2.000 έως 8.000 ευρώ. Σε έναν εκ των ανηλίκων επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος, εποπτείας από την επιμελήτρια ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες αρνούνται την κατηγορία του βιασμού και κάνουν λόγο για συναινετική ομαδική σεξουαλική συνεύρεση.

«Το αποδεικτικό υλικό δεν ενισχύει τις καταγγελίες, αλλά αντιθέτως ενισχύει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται», τονίζει ο συνήγορος των τριών εκ των κατηγορουμένων Γιώργος Φρατζεσκάκης, σε βίντεο που μετέδωσε το zarpanews.gr.

«Η πιο σοβαρή καταγγελία ήταν ο ομαδικός βιασμός. Μετά από μαραθώνια διαδικασία με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, και με πολλές αμφιβολίες, αφέθηκαν ελεύθεροι», τόνισε ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης.

Ο εκπρόσωπος των δύο κατηγορούμενων Βουλγαρικής καταγωγής Ζαγκανάς Σταύρος, ανέφερε ότι δεν προκύπτει η κατηγορία του βιασμου από κανένα εύρημα της δικογραφίας, ούτε από την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά ούτε κι από το βιντεοληπτικό υλικό.