Απολογείται τη Μεγάλη Παρασκευή ο καθηγητής Μουσικής για τη σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 14χρονου κοριτσιού στα Χανιά από έναν 37χρονο καθηγητή Μουσικής, ο οποίος της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας στο σπίτι της. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη την Μεγάλη Τρίτη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά την καταγγελία στην οποία προχώρησε η ανήλικη από κοινού με τους γονείς της και παρουσία ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκε στην εισαγγελέα και αύριο Μ. Παρασκευή στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, για τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Όπως διαβάζουμε στο neakriti.gr, δεν αποκλείεται μάλιστα το ενδεχόμενο τις επόμενες ώρες να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, προκειμένου να παρακινηθούν τυχόν θύματα του να προβούν σε καταγγελίες και να αποκαλυφθεί πλήρως η δράση του. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, η Αστυνομία θα ζητήσει ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης, μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως για τον 37χρονο καθηγητή.

Πότε εκδήλωσε τις αρρωστημένες διαθέσεις του

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 37χρονος παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας στην 14χρονη, από τον Οκτώβριο του 2024. Σε διάστημα ενός έτους, μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας και άρχισε να εκδηλώνει τις αρρωστημένες διαθέσεις του.

«Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ενήργησε με σεβασμό στο ανήλικο, παρουσία ψυχολόγου ελήφθη η κατάθεση της, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, η κατ’ οίκον έρευνα στον φερόμενο δράστη και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο κ. Κανέλλος Νικολάου.

Στη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών στο σπίτι του καθηγητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχαν συνομιλίες του και οπτικό υλικό με την ανήλικη. Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 37χρονος, είναι και αυτή της κατοχής πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η μαθήτρια έσπασε τη σιωπή της

Μόλις πριν από λίγες ημέρες η ανήλικη έλυσε τη σιωπή της αποκαλύπτοντας στους γονείς της όσα βίωνε σε εβδομαδιαία βάση, τις ώρες που υποτίθεται ότι παρακολουθούσε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας.

Με αφορμή την υπόθεση, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων κ. Κανέλλος Νικολάου προέτρεψε τους γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους. «Να τα ακούμε και να μη στεκόμαστε σε κανόνες απαγόρευσης, γιατί πολλές φορές κλείνονται στον εαυτό τους, συνομιλούν με φίλους, μοιράζονται τους προβληματισμούς τους και κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση», σημείωσε μεταξύ άλλων.