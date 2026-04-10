Χανιά: Προφυλακίστηκε ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριας

Στη φυλακή οδηγείται ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του, αφού με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο 37χρονος καθηγητής μουσικής στην απολογία του έδινε εξηγήσεις για τέσσερις ώρες για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr αρνήθηκε τα πάντα.

Οι ισχυρισμοί του όμως δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του με βάση το άρθρο 342 για κατάχρηση ανηλίκου.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, μετά την καταγγελία της οικογένειας, η ανήλικη, μαζί με τους γονείς της, βρήκε το θάρρος και κατέθεσε, παρουσία ψυχολόγου, όλα όσα βίωσε από τον καθηγητή της.



Η στήριξη του παιδιού, ψυχολογικά, αλλά και από την οικογένειά του και η επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας για να μιλήσει.