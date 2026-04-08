Χανιά: Σύλληψη καθηγητή μουσικής μετά από καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος 15χρονης

Αναστάτωση προκαλεί υπόθεση που ερευνάται στα Χανιά, με τη σύλληψη ενός καθηγητή μουσικής, 37 ετών, μετά από καταγγελία ανήλικης για κατ’ εξακολούθηση γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.



Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η ανήλικη, γεννηθείσα το 2011, προσήλθε το μεσημέρι της 7ης Απριλίου 2026 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συνοδευόμενη από ειδικό ψυχολόγο, όπου και κατέθεσε όσα φέρεται να βίωσε.



Όπως προκύπτει από την καταγγελία, ο κατηγορούμενος παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας, στο σπίτι της οικογένειας που βρίσκεται σε οικισμό των Χανίων, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 έως και τα τέλη Μαρτίου 2026. Κατά το διάστημα αυτό, φέρεται να είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης τόσο με την ίδια όσο και με το οικογενειακό της περιβάλλον.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως δάσκαλος καθώς και την ψυχολογική ευαλωτότητα της ανήλικης, προκειμένου να την προσεγγίσει και να την χειραγωγήσει. Όπως καταγγέλλεται, ακολούθησε μεθοδευμένη τακτική προσέγγισης (grooming), προσφέροντας δώρα και καλλιεργώντας σχέση εξάρτησης, με αποτέλεσμα να κάμψει τις αντιστάσεις της.



Κατά την ίδια καταγγελία, οι πράξεις φέρονται να λάμβαναν χώρα σε εβδομαδιαία βάση και για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να γίνουν αντιληπτές από το περιβάλλον της ανήλικης.

Βρέθηκαν φωτογραφίες της 15χρονης στο κινητό του καθηγητή

Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του κατηγορούμενου παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, ενδύματα (γυναικεία) και άλλα αντικείμενα. Έρευνα έγινε και στο όχημά του, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα μαχαίρι και ένα tablet.



Παράλληλα, με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, προχώρησε η άρση απορρήτου σε κατασχεμένη συσκευή, από την οποία προέκυψαν στοιχεία επικοινωνίας μεταξύ του κατηγορούμενου και της 15χρονης, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών.



Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία των Χανίων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.