14χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από 17χρονο Αιγύπτιο που φιλοξενούσαν στο σπίτι τους

Ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένας 17χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται πως βίασε μια 14χρονη, στο σπίτι του πατριού της.

Σύμφωνα με το thestival, που επικαλείται πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη κατήγγειλε στις Αρχές πως ο 17χρονος προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.

Μετά την καταγγελία της 14χρονης, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Για την 14χρονη έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

