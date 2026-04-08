Θεσσαλονίκη: 59χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η πτώση μιας 59χρονηυς γυναίκας την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό της.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο thestival.gr, το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 17:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, στην περιοχή του Βαρδαρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για το περιστατικό ήταν άμεσα. Σε δύο μόλις λεπτά μετά την κλήση στο 166, στο σημείο έσπευσαν 2 μηχανές άμεσης ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ ενώ λίγο αργότερα έφτασαν ασθενοφόρο και κινητή ιατρική μονάδα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ιατρού και νοσηλευτών του ΕΚΑΒ, η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.