Θεσσαλονίκη: 59χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια πίσω από την πτώση της γυναίκας.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η πτώση μιας 59χρονηυς γυναίκας την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό της.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο thestival.gr, το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 17:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, στην περιοχή του Βαρδαρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για το περιστατικό ήταν άμεσα. Σε δύο μόλις λεπτά μετά την κλήση στο 166, στο σημείο έσπευσαν 2 μηχανές άμεσης ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ ενώ λίγο αργότερα έφτασαν ασθενοφόρο και κινητή ιατρική μονάδα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ιατρού και νοσηλευτών του ΕΚΑΒ, η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

