Θεσσαλονίκη: Αυξημένη η κίνηση στα ανθοπωλεία για τον Επιτάφιο - Ποια λουλούδια παίρνουν

Κείμενο: Της Λεμονιάς Βασβάνη

Με αφορμή τον στολισμό του Eπιταφίου αλλά και την έξοδο για το Πάσχα πολλοί επιλέγουν να πάρουν λουλούδια. Όπως ανέφερε σε τηλεφωνική μας συνομιλία ο κ. Παναγιώτης Τζιβάνης ιδιοκτήτης ανθοπωλείου: «Στον Επιτάφιο κυριαρχούν τα γαρύφαλλα και τα στεφανάκια από γαρύφαλλα. Μετά κάθε ενορία επιλέγει τον δικό της στολισμό. Πχ συνήθως προτιμούν γαρύφαλλα, άλλες επιλέγουν γιρλάντες με ορτανσίες, αμάραντους, τριαντάφυλλα. Οι τιμές είναι σταθερά χαμηλές. Το γαρύφαλλο δεν είναι ακριβό στην αγορά μας. Το στεφανάκι κοστίζει από 6-15 ευρώ. Μετά αρκετοί προτιμούν να πάρουν απλά ανθάκια γαρύφαλλων».

Διαβάστε περισσότερα για την κίνηση στα ανθοπωλεία ενόψει Επιταφίου.