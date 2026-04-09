Θεσσαλονίκη: Προς ρεκόρ συμμετοχής ο Λαϊκός Δρόμος «Παναγιώτης Αφαλής»

Για ρεκόρ συμμετοχής δρομέων ετοιμάζεται ο 9ος Λαϊκός Δρόμος «Παναγιώτης Αφαλής» που διοργανώνεται και φέτος από το δήμο Νεάπολης - Συκεών! Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μικροί και μεγάλοι από όλη τη Θεσσαλονίκη καλούνται να λάβουν μέρος στη μεγάλη γιορτή του μαζικού αθλητισμού, που διοργανώνει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών την Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Οι δηλώσεις συμμετοχής, που γίνονται δωρεάν είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως, μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Διαβάστε περισσότερα για τον 9ο Λαϊκό Δρόμο «Παναγιώτης Αφαλής».