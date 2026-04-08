Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι κατηγορούμενοι που «κάρφωναν» ελέγχους της εφορίας

Με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ελεύθεροι ο εφοριακός και ο συνταξιούχος συνάδελφός του που κατηγορούνται ότι ενημέρωναν με το αζημίωτο καταστηματάρχες ενόψει επικείμενων φορολογικών ελέγχων, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δυο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί την περασμένη Κυριακή μετά από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, ενώ κλήθηκαν να απολογηθούν στην 2η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ενώπιον της οποίας αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους- τον 64χρονο εν ενεργεία εφοριακό σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης με εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 15.000 ευρώ, ενώ τον 76χρονο συνταξιούχο (πρώην υπάλληλο του ΣΔΟΕ) με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Δεν δωροδοκήθηκα ποτέ»

«Δεν δωροδοκήθηκα ποτέ» φέρεται να ισχυρίστηκε ο 64χρονος, τονίζοντας, κατά πληροφορίες, ότι από τη θέση του δεν μπορούσε να γνωρίζει πού και πότε θα γίνουν έλεγχοι. Όσον αφορά συνομιλίες που, κατά το κατηγορητήριο, φαίνεται να είχε με επιχειρηματίες, απολογήθηκε ότι μιλούσε συμβουλευτικά μαζί τους προτρέποντάς τους παγίως να εκδίδουν αποδείξεις.

Από την πλευρά του, ο 76χρονος συγκατηγορούμενός του αρνήθηκε με τη σειρά του πως είχε παράνομες δοσοληψίες, υποστηρίζοντας ότι διατηρούσε απλά φιλικές σχέσεις με κάποιους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Εις βάρος τους είχαν απαγγελθεί - κατά περίπτωση - κατηγορίες για εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία - επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Πότε ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε στα μέσα του 2024 μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 δημόσιοι υπάλληλοι διαφόρων φορολογικών και εργασιακών υπηρεσιών, όπως επίσης 15 ιδιώτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος εφοριακός φέρεται να γνωστοποιούσε στον συνταξιούχο συνάδελφό του απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν φορολογικούς ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ, ο δεύτερος μετέφερε τις πληροφορίες αυτές σε επιχειρηματία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο φοροελεγκτική «προστασία» στις επιχειρήσεις του. Επιπλέον, ο εφοριακός φαίνεται ότι παρενέβαινε σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών προκειμένου να κάνουν τα... στραβά μάτια σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Οι κατηγορίες που «βαραίνουν» τον 64χρονο

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 64χρονος εμπλέκεται σε 6 δωροληψίες - δωροδοκίες για ενέργειες και παραλείψεις που είτε αντίκεινται είτε ανάγονται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 17 παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου σχετικά με φορολογικούς ελέγχους, 3 παραβάσεις καθήκοντος, μία απόπειρα εκβίασης, μία δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και μία υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, κατά την ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται πως πραγματοποιούσαν τις συναντήσεις τους σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ οι επικοινωνίες τους πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Στην διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32.220 ευρώ και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ