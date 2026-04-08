Θεσσαλονίκη: Σύλληψη μεθυσμένου οδηγού μετά από καταδίωξη - Πήγε να πατήσει αστυνομικό

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστή έναν 44χρονο οδηγό, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και δεν δίστασε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα όσα γίνονται γνωστά, ο οδηγός όχι μόνο αγνόησε το σήμα αστυνομικού για έλεγχο, αλλά επιχείρησε να τον παρασύρει με το όχημά του, πυροδοτώντας άμεσα καταδίωξη. Η επικίνδυνη πορεία που ακολούθησε περιλάμβανε παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο και υπέρβαση διπλής διαχωριστικής γραμμής.

Η ξέφρενη διαδρομή κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, με τον 44χρονο να εγκαταλείπει το σημείο, επιχειρώντας να διαφύγει. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν λίγο αργότερα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς να διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης, ενώ επέδειξε πλαστό έγγραφο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και απείθεια, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Χειροπέδες και σε 73χρονο

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης συμπεριφοράς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης καταγράφηκε στο κέντρο της πόλης. Ένας 73χρονος οδηγός επιχείρησε να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, φτάνοντας στο σημείο να κινηθεί απειλητικά προς περιπολικό της Αστυνομίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πεζούς και διερχόμενους οδηγούς.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Τροχαίας.

Τα δύο περιστατικά αναδεικνύουν, με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο, την επικινδυνότητα της ασυνείδητης οδήγησης, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές στους δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ