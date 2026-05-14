Ελλάδα Καταδίωξη Αλκοόλ Αστυνομία Σύλληψη Τροχαία (Η)

«Τρελή πορεία» από μεθυσμένο Πολωνό οδηγό στο κέντρο της Αθήνας - Μπήκε ανάποδα σε δρόμο

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε με το όχημά του μετά από καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν.

Κώστας Παπαδόπουλος

Δεν έβλεπε μπροστά του από το αλκοόλ που είχε καταναλώσει ο 45χρονος Πολωνός που γύρω στις 23.20 το βράδυ της Τετάρτης (13/5) συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε από περιπολικό της Τροχαίας να κινείται... περίεργα με το όχημά του στην οδό Αχαρνών, ενώ όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος δεν υπάκουσε και προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη.

Μάλιστα, δεν δίστασε να μπει ανάποδα στην οδό Κοδριγκτώνος με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν και μετά από μερικές εκατοντάδες μέτρα να τον ακινητοποιούν. Εκεί του έγινε αλκοτέστ με τη μέτρηση να σταματάει στο 0,96 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο 45χρονος συνελήφθη με βάση την κείμενη νομοθεσία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για επικίνδυνη οδήγηση.

