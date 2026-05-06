Κινηματογραφική καταδίωξη στη λεωφόρο Αθηνών - Συγκρούστηκε με περιπολικό και έπεσε σε κιγκλιδώματα

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 6/3, στη λεωφόρο Αθηνών, κοντά στο Χρηματιστήριο, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα.

Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Το περιστατικό καταγράφθηκε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα.

Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, ο οδηγός έκανε απότομη αναστροφή και συγκρούστηκε με περιπολικό. Παρά τη σύγκρουση, συνέχισε την πορεία του και, φτάνοντας στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στον Ρέντη, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Ο άνδρας, γεννημένος το 1977, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια συνελήφθη και κατηγορείται για αντίσταση και επικίνδυνη οδήγηση.