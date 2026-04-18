Κινηματογραφική καταδίωξη στον Κηφισό: Ηλεκτρικό ΙΧ έτρεχε με πάνω από 200 χλμ την ώρα- Δείτε βίντεο

Σκηνές από χολιγουντιανή ταινία δράσης σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/4) στη λεωφόρο Κηφισού, με αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ να καταδιώκουν τον οδηγό ενός ηλεκτρικού ΙΧ αυτοκινήτου το οποίο κινούταν με ταχύτητα άνω των 200χλμ την ώρα.

Ο 46χρονος οδηγός του οχήματος επιχείρησε με επικίνδυνους ελιγμούς να ξεφύγει από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ωστόσο, δεν τα κατάφερε και συνελήφθη μετά από καταδίωξη για γερά νεύρα που καταγράφηκε μάλιστα και από κάμερα εντός περιπολικού οχήματος.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 46χρονος είχε καταναλώσει και αλκοόλ, καθώς σε έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν σε κατάσταση μέρα της με ένδειξη 0,37 mg/l εκπνεόμενου αέρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος του 46χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση ενώ το όχημα του 46χρονου κατασχέθηκε. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.