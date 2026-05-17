Κινηματογραφική καταδίωξη 25χρονου στη Μεσσηνία: Έκλεψε όχημα και συνελήφθη έπειτα από τροχαίο

Σκηνές που θυμίζουν ταινία του Χόλιγουντ εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Μεσσηνία, όταν ένας 25χρονος επιχείρησε να διαφύγει από έλεγχο της αστυνομίας, προκαλώντας τροχαίο στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στο ύψος της Αιθαίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλοπή του οχήματος σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου στο Νερόμυλο του Δήμου Μεσσήνης, με τον ιδιοκτήτη να ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία για την αφαίρεσή του.



Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός φέρεται να οδηγούσε επικίνδυνα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο συγκρούστηκε και με υπηρεσιακό περιπολικό, χωρίς όμως να σταματήσει την πορεία του και χωρίς να τραυματιστεί κάποιος αστυνομικός.



Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Αιθαίας, όπου ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα, αφού παρέσυρε κάδους και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν στην πορεία του, προσέκρουσε αρχικά σε ελαιόδεντρο και στη συνέχεια με σφοδρότητα σε μαντρότοιχο.



Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο 25χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει πως ο 25χρονος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου σε τοπική κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για αφαίρεση οχήματος, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και αντίσταση κατά της αρχής.



Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.