Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο στην Ελευσίνα

Τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός σύγκρουσης δύο ΙΧ αυτοκινήτων, περίπου στις οκτώ και μισή το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.



Το τροχαίο σημειώθηκε στην Ελευσίνα, κοντά στη συμβολή με την οδό Πλάτωνος, με δύο σοβαρά τραυματίες να παραλαμβάνονται από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστες και διασώστες επιχειρούν να απεγκλωβίσουν και ένα τρίτο άτομο που βρίσκονταν μέσα σε ένα από τα δύο οχήματα.