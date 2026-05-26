Πρέβεζα: Νεκρή 34χρονη μετά την πτώση από τον 3ο όροφο

Τη μάχη για τη ζωή της έχασε η 34χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά την πτώση της από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου στην Πρέβεζα.

Η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της λίγη ώρα μετά τη διακομιδή της, σύμφωνα με το epiruspost.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και κατοίκους που έσπευσαν να βοηθήσουν όταν η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η 34χρονη βρισκόταν μόνη της στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού