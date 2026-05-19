Θεσσαλονίκη: Διασώστες έσωσαν 36χρονη που υπέστη ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο

Οι διασώστες μόλις έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Μαρία Κατρινάκη

Σωτήρια αποδείχθηκε η ταχύτατη ανταπόκριση των διασωστών του ΕΚΑΒ για μια 36χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Τρίτης (19/05) ενώ βρισκόταν μέσα σε γυμναστήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, διασώστες και ιατρός της υπηρεσίας έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Χάρη στις επίμονες ενέργειες της ομάδας, επανήλθε η αυτόματη κυκλοφορία της γυναίκας.

Ακολούθησε διασωλήνωση από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας επί τόπου, ενώ μόλις η κατάσταση της 36χρονης σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

