Γέφυρα ζωής στη Θεσσαλονίκη για βρέφος 3 μηνών που υπέστη ανακοπή - Διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν βρέφος ηλικίας μόλις τριών μηνών υπέστη ανακοπή, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο Voria, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε ενέργειες ανάνηψης και πέτυχαν την ανάταξη του μικρού αγοριού. Ωστόσο, η κλινική του εικόνα κρίθηκε σοβαρή και απαιτούσε επείγουσα μεταφορά σε εξειδικευμένη παιδιατρική μονάδα.

Άμεσα οργανώθηκε «γέφυρα ζωής» για τη διακομιδή του βρέφους από το «Γ. Γεννηματάς» στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργεί Παιδιατρική Κλινική με δυνατότητα αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν υγειονομικές δυνάμεις και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι διευκόλυναν τη διαδρομή, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει το ταχύτερο δυνατό στο Ιπποκράτειο.