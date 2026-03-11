Θεσσαλονίκη: 10χρονος έπαθε ανακοπή σε κολυμβητήριο - Έγκαιρη παρέμβαση γιατρού και διασωστών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης όταν ένα παιδί μόλις 10 ετών υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Στο σημείο επικράτησε πανικός ωστόσο έπειτα από έγκαιρη παρέμβαση γιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.

Αφού του έγινε ΚΑΡΠΑ, το παιδί επανήλθε και όταν διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή τεσσάρων διασωστών και ενός γιατρού ΕΚΑΒ.