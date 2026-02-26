Ζάκυνθος: Σε σταθερή κατάσταση το βρέφος με μηνιγγίτιδα - Σε αναστολή η παιδίατρος, διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε σταθερή παραμένει η υγεία του πέντε μηνών βρέφους με μηνιγγίτιδα από τη Ζάκυνθο, το οποίο διακομίστηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, ενώ πλέον διαφύγει τον κίνδυνο. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ η παιδίατρος που είχε την ευθύνη της εφημερίας τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Ζακύνθου το μεσημέρι με πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το παιδί εξετάστηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό αλλά και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Στο νοσοκομείο του Ρίου το βρέφος διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης, δήλωσε: «Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ, λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στη μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ήταν καθαρή.

ΕΔΕ για την παιδίατρο

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε ΕΔΕ μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απουσία της παιδιάτρου που είχε την ευθύνη της εφημερίας, καθώς και για το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας που προσκομίστηκε. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ιατρός τέθηκε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στο Ionian TV, ανέφερε ότι το βρέφος παρουσίασε πυρετό από το πρωί, ενώ μεταξύ 11:00 και 12:00 εμφανίστηκαν εξανθήματα. Όπως είπε, ιδιώτης παιδίατρος συνέστησε την άμεση μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο.

«Πήγα στο νοσοκομείο και μας πήραν αίμα. Περιμέναμε να εμφανιστεί παιδίατρος, αλλά δεν εμφανίστηκε κάποια. Μας είπαν ότι εφημερεύει on call. Ενημερώθηκε και μας είπαν ποια αντιβίωση να ξεκινήσει. Όλα τα έκανε από το τηλέφωνο», ανέφερε η μητέρα, σημειώνοντας ότι έχει κατατεθεί καταγγελία στην Αστυνομία για αμέλεια βρέφους.

Σύμφωνα με την ίδια, στις 20:15 η παιδίατρος έλαβε αναρρωτική άδεια, ενώ καρδιολόγος, νοσηλεύτρια και αγροτική ιατρός κινητοποιήθηκαν για την αεροδιακομιδή του παιδιού τα ξημερώματα.

Αντιδράσεις στον χώρο της Υγείας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε: «Απαράδεκτη συμπεριφορά των συναδέλφων ιατρών του νοσοκομείου της Ζακύνθου. Ναι, μπορεί να είναι δύο, αλλά δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο ζωές μικρών παιδιών. Σωστά ελήφθησαν πειθαρχικά μέτρα. Μπράβο σε όσους συνετέλεσαν για την έγκαιρη διακομιδή του βρέφους».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε ανάρτησή του: «Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Τι απαντά η παιδίατρος

Η παιδίατρος, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε: «Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορούσα. Μετά από κάποιο σημείο, δυστυχώς, δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι;».

Όπως ανέφερε, οι καταγγελίες περί σκόπιμης αναρρωτικής άδειας δεν ευσταθούν, ενώ υποστήριξε ότι δέχεται «πόλεμο» με στόχο, όπως ισχυρίζεται, να καλυφθούν τα προβλήματα του συστήματος.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε καταγγελθεί παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο νοσοκομείο, όταν παιδί τριών ετών μεταφέρθηκε με εξανθήματα και, σύμφωνα με συγγενείς, η διάγνωση έγινε μέσω φωτογραφιών που εστάλησαν στο κινητό της παιδιάτρου. Τότε, η ίδια και η προϊσταμένη της είχαν κινηθεί νομικά κατά ραδιοφωνικού σταθμού που δημοσιοποίησε την υπόθεση.