Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με δίκυκλο - Έρευνα για τα αίτια

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 μ.μ. το μεσημέρι της Τρίτης, στον περιφερειακό δρόμο Όσσας - Συκουρίου, έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 15χρονος αναβάτης δίκυκλου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες. Στο ίδιο δίκυκλο επέβαινε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και δεύτερος νεαρός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν έφτασαν οι διασώστες ο 15χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.