Λάρισα: Φορτηγό παίρνει... παραμάζωμα και ξηλώνει γέφυρα - Σοκαριστικό βίντεο

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/5) στη Λάρισα, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης, την ξήλωσε και στη συνέχεια κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καρότσα του φορτηγού δεν ήταν ασφαλισμένη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη μεταλλική γέφυρα σήμανσης που βρισκόταν πάνω από το οδόστρωμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε η κατασκευή ξηλώθηκε, ενώ το βαρύ όχημα βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.