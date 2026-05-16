Λάρισα: Αγωνία για 12χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της - Την επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ

Σε σοκ βρίσκονται οι γονείς ενώ ανήλικου κοριτσιού στη Λάρισα όταν είδαν την κόρη τους να καταρρέει μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 16 Μαΐου με τους γονείς του ανήλικου παιδιού να καλούν ασθενοφόρο αλλά και κινητή ιατρική μονάδα με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο onlarissa, οι διασώστες διαπίστωσαν πως η 12χρονη δεν παρουσίαζε ζωτικά σημεία και ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες, δίνοντας μάχη για να την επαναφέρουν.

Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς, καθώς το παιδί τελικά ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, παρότι εκείνη την ώρα δεν εφημέρευε, λόγω της μικρής απόστασης από την οικία τους και της ανάγκης για άμεση ιατρική αντιμετώπιση.