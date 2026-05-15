Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο δημοτικό πένθος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοίνωσε την κήρυξη νέου τριήμερου δημοτικού πένθους, από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 έως και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης κοπέλας που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια του δημοτικού πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και τα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες έως και την Κυριακή.

Παράλληλα, αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, ενώ αντίστοιχο μέτρο θα εφαρμοστεί και σε αθλητικές ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων.